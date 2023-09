Morts pour la France 3 Allée du Grand Tour Pau, 11 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Au cours d’un parcours pédestre, venez découvrir le passé militaire au cimetière urbain..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

3 Allée du Grand Tour Cimetière urbain

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the military past at the urban cemetery on a walking tour.

Venga a descubrir el pasado militar del cementerio urbano en una visita a pie.

Entdecken Sie bei einem Spaziergang die militärische Vergangenheit auf dem städtischen Friedhof.

