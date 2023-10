Visite guidée « Terdax » 3 allée du Bois de Boulogne Dax, 10 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Présentation des ressources naturelles (eau et boue thermales) et des soins thermaux (film) puis visite du centre de production..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

3 allée du Bois de Boulogne RDV Centre Terdax

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the natural resources (thermal water and mud) and thermal treatments (film) then visit of the production center.

Presentación de los recursos naturales (agua termal y barro) y de los tratamientos termales (película), seguida de una visita al centro de producción.

Vorstellung der natürlichen Ressourcen (Thermalwasser und -schlamm) und der Thermalbehandlungen (Film), anschließend Besuch des Produktionszentrums.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Grand Dax