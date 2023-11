SOIRÉE BLIND TEST À BIÈRES É CHOPES 3 allée des Cèdres Pornichet, 18 novembre 2023, Pornichet.

Pornichet,Loire-Atlantique

Des années 80 à aujourd’hui.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

3 allée des Cèdres

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



From the 80s to today

De los 80 a hoy

Von den 80er Jahren bis heute

Mise à jour le 2023-11-16 par eSPRIT Pays de la Loire