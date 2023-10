Atelier couture 3 allée Baptiste Marcet Bourg-de-Péage, 23 octobre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Couture d’Automne : stage du 23 au 27 Octobre.



Tout niveaux, enfants dés 8 ans , ados et adultes.



Séance de 3h30.



Fournitures non comprise mais sur place machines a coudre, et surjeteuse.

Inscription à la demi-journée.



4 personnes max par séance.

2023-10-23 fin : 2023-10-27 . EUR.

3 allée Baptiste Marcet Couleurs Coutures

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Autumn Sewing: workshop from October 23 to 27.



All levels, children from 8 years old, teenagers and adults.



Session of 3h30.



Supplies not included, but sewing machines and serger available on site.

Half-day registration.



4 people max per session

Costura de otoño: curso del 23 al 27 de octubre.



Todos los niveles, niños a partir de 8 años, adolescentes y adultos.



Sesión de 3h30.



Material no incluido, pero máquinas de coser y overlock in situ.

Inscripción de medio día.



4 personas máximo por sesión

Herbstnähen: Praktikum vom 23. bis 27. Oktober.



Alle Niveaus, Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene.



3,5-stündige Sitzung.



Material nicht inbegriffen, aber vor Ort: Nähmaschinen und Overlock-Maschinen.

Anmeldung für einen halben Tag.



max. 4 Personen pro Sitzung

