RANDONNÉE FAMILIALE À VÉLO -TÉLÉTHON 3 Allée Antoine Lavoisier Velaines, 9 décembre 2023 09:00, Velaines.

Velaines,Meuse

Randonnée familiale à vélo au profit du Téléthon, avec le soutien de la Fondation Groupe EDF.

Randonnée, organisée sous l’égide de la FSGT. Ouvert à tous à partir de 12 ans.

Participation à partir de 5 euros et gratuit pour les mineurs.

Inscription à faire en amont. Le paiement se fera sur place : en espèces ou par chèque à l’ordre de l’AFM Téléthon.

Parcours : 32,38 km avec 236 m D+.

race GPX : https://www.openrunner.com/route-details/17747759

Le départ du parcours se fait sur le parking de la plateforme logistique EDF.

Café d’accueil et collation à l’arrivée.

Casque et gilet haute visibilité obligatoires.

Animation sur le parking pour les moins de 12 ans.

Règlement de la manifestation disponible sur l’évènement Facebook.. Tout public

Samedi 2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. 5 EUR.

3 Allée Antoine Lavoisier Parking de la plateforme logistique EDF

Velaines 55500 Meuse Grand Est



Family bike ride to benefit the Telethon, with the support of the EDF Group Foundation.

Ride organized under the aegis of the FSGT. Open to all aged 12 and over.

Participation from 5 euros and free for minors.

Registration required in advance. Payment on site: in cash or by cheque payable to AFM Téléthon.

Course: 32.38 km with 236 m D+.

gPX race: https://www.openrunner.com/route-details/17747759

The course starts from the EDF logistics platform parking lot.

Welcome coffee and snack on arrival.

Helmet and high-visibility vest mandatory.

Entertainment in the parking lot for children under 12.

Event regulations available on the Facebook event.

Marcha familiar en bicicleta a beneficio del Teletón, con el apoyo de la Fundación del Grupo EDF.

Marcha organizada bajo los auspicios de la FSGT. Abierto a todos los mayores de 12 años.

Participación a partir de 5 euros y gratuita para los menores.

Inscripción previa. Pago in situ: en efectivo o mediante cheque a nombre de AFM Téléthon.

Recorrido: 32,38 km con 236 m D+.

gPX carrera: https://www.openrunner.com/route-details/17747759

El recorrido comienza en el aparcamiento de la plataforma logística de EDF.

Café y tentempié de bienvenida a la llegada.

Casco y chaleco de alta visibilidad obligatorios.

Animación en el aparcamiento para menores de 12 años.

Reglamento de la prueba disponible en el evento de Facebook.

Familien-Radtour zugunsten des Telethon, mit der Unterstützung der Stiftung Groupe EDF.

Wanderung, organisiert unter der Schirmherrschaft der FSGT. Offen für alle ab 12 Jahren.

Teilnahme ab 5 Euro und kostenlos für Minderjährige.

Anmeldung muss im Voraus erfolgen. Die Bezahlung erfolgt vor Ort: in bar oder per Scheck an die AFM Téléthon.

Strecke: 32,38 km mit 236 m D+.

gPX-Rennen: https://www.openrunner.com/route-details/17747759

Der Start der Strecke erfolgt auf dem Parkplatz der EDF-Logistikplattform.

Begrüßungskaffee und Snacks bei der Ankunft.

Helm und Warnweste sind Pflicht.

Animation auf dem Parkplatz für Kinder unter 12 Jahren.

Veranstaltungsregeln auf der Facebook-Veranstaltung verfügbar.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SUD MEUSE