Les Médiévales 3 Allée André Lebaudy Longueville-sur-Scie, 4 décembre 2023, Longueville-sur-Scie.

Longueville-sur-Scie,Seine-Maritime

L’Office de Tourisme Terroir de Caux vous propose de remonter le temps le temps d’une soirée sur le site des vestiges du château Gauthier Giffard à Longueville-sur-Scie à l’occasion de la seconde édition des Médiévales !

Programme à venir…

Parkings collège de Longueville-sur-Scie ou à la gare avec accès piéton par le sentier pédestre..

2024-08-24 15:00:00 fin : 2024-08-24 23:00:00. .

3 Allée André Lebaudy Ruines du Château

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



The Terroir de Caux Tourist Office invites you to step back in time for an evening on the site of the remains of the Gauthier Giffard castle in Longueville-sur-Scie for the second edition of the Médiévales festival!

Program to come?

Parking lots at Longueville-sur-Scie college or at the railway station, with pedestrian access via the footpath.

La Oficina de Turismo Terroir de Caux le invita a retroceder en el tiempo durante una velada en el emplazamiento de los restos del castillo de Gauthier Giffard, en Longueville-sur-Scie, con motivo de la segunda edición de los Médiévales

¿Programa?

Aparcamiento en el colegio de Longueville-sur-Scie o en la estación, con acceso peatonal por el sendero.

Das Office de Tourisme Terroir de Caux lädt Sie ein, anlässlich der zweiten Ausgabe der Mittelaltertage einen Abend lang auf den Überresten der Burg Gauthier Giffard in Longueville-sur-Scie in die Vergangenheit zu reisen!

Programm folgt?

Parkplätze am Collège von Longueville-sur-Scie oder am Bahnhof mit Zugang zu Fuß über den Wanderweg.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux