Réveillon Saint Sylvestre, par le comité des fêtes de Cazaux 3 Allée André Lafon La Teste-de-Buch, 31 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Le comité des fêtes vous convie à fêter la nouvelle année.

Soirée dansante avec DJ Delta 33 Event’s.

Sur réservation jusqu’au 17 décembre. Cotillons offerts !!.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

3 Allée André Lafon Salle des Fêtes de Cazaux

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes invites you to celebrate the New Year.

Dance party with DJ Delta 33 Event’s.

Reservations required until December 17. Free party favors!

La comisión de festejos te invita a celebrar el Año Nuevo.

Fiesta de baile con DJ Delta 33 Event’s.

Es necesario reservar hasta el 17 de diciembre. ¡Detalles de la fiesta gratis!

Das Festkomitee lädt Sie ein, das neue Jahr zu feiern.

Tanzabend mit DJ Delta 33 Event’s.

Mit Reservierung bis zum 17. Dezember. Cotillons gratis!!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT La Teste-de-Buch