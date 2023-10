Halloween, soirée dansante 3 Allée André Lafon La Teste-de-Buch, 28 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Soirée dansante, à partir de 17h, à la Salle des Fêtes de Cazaux.

Animation, restauration, buvette.

Entrée gratuite.

1 bracelet, 1 cocktail du monstre et 1 sachet de bonbons pour chaque petit monstre. 1 cocktail offert pour tout adulte déguisé.

Concours de citrouille à déposer à partir de 16h, résultats à 20h.

Réservation conseillée..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

3 Allée André Lafon Salle des Fêtes de Cazaux

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Evening dance, from 5pm, at the Salle des Fêtes in Cazaux.

Entertainment, food and refreshments.

Free admission.

1 bracelet, 1 monster cocktail and 1 bag of sweets for each little monster. 1 free cocktail for every adult in costume.

Pumpkin contest starting at 4pm, results at 8pm.

Reservations recommended.

Fiesta de baile, a partir de las 17.00 horas, en la Salle des Fêtes de Cazaux.

Espectáculos, comida y refrescos.

Entrada gratuita.

1 pulsera, 1 cóctel monstruoso y 1 bolsa de caramelos para cada monstruito. 1 cóctel gratis para cada adulto disfrazado.

Concurso de calabazas a partir de las 16 h, resultados a las 20 h.

Se recomienda reservar.

Tanzabend, ab 17 Uhr, in der Festhalle von Cazaux.

Animation, Essen und Trinken.

Der Eintritt ist frei.

1 Armband, 1 Monstercocktail und 1 Tüte mit Süßigkeiten für jedes kleine Monster. 1 kostenloser Cocktail für jeden verkleideten Erwachsenen.

Kürbiswettbewerb zum Abgeben ab 16 Uhr, Ergebnisse um 20 Uhr.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT La Teste-de-Buch