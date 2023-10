Randonnée « Les chemins creux cerizéens » 3 Allée Alain Mimoun Cerizay, 12 novembre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

L’association le Véloclub Sèvre de Cerizay organise une randonnée « Les chemins creux ».

Plusieurs circuits sont proposés :

3 circuits pédestres : 8km (familial), 13 et 19km

3 (nouveaux) circuits VTT : 30, 45 et 60km

2 circuits vélo route : 58 et 65km

1 ou 2 ravitaillement(s) sont prévus selon les circuits

Buvette et restauration (grillades) sur place.

Inscriptions sur place de 7h30 à 10h ..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

3 Allée Alain Mimoun Salle Léo Lagrange

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Véloclub Sèvre de Cerizay association is organizing a « Les chemins creux » ride.

Several circuits are proposed:

3 walking circuits: 8km (family), 13 and 19km

3 (new) mountain bike circuits: 30, 45 and 60km

2 road bike circuits: 58 and 65km

1 or 2 refreshment points on each route

Refreshment bar and grill available on site.

Registration on site from 7.30am to 10am.

La asociación Véloclub Sèvre de Cerizay organiza un paseo llamado « Les chemins creux ».

Hay varios circuitos disponibles:

3 circuitos a pie: 8 km (familiar), 13 y 19 km

3 circuitos (nuevos) de bicicleta de montaña: 30, 45 y 60km

2 circuitos de bicicleta de carretera: 58 y 65 km

habrá 1 ó 2 puestos de avituallamiento en cada circuito

Bar y barbacoa disponibles in situ.

Inscripciones in situ de 7.30 a 10.00 horas.

Der Verein le Véloclub Sèvre de Cerizay organisiert eine Wanderung « Les chemins creux » (Die Hohlwege).

Es werden mehrere Rundwege angeboten:

3 Wanderstrecken: 8km (familienfreundlich), 13 und 19km

3 (neue) Mountainbike-Routen: 30, 45 und 60km

2 Rennradtouren: 58 und 65km

je nach Strecke sind 1 oder 2 Verpflegungsstellen vorgesehen

Getränke und Speisen (Grillspezialitäten) vor Ort.

Anmeldung vor Ort von 7.30 bis 10 Uhr .

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Bocage Bressuirais