Vendredi 26 novembre, 21h30 BONEYARD MOAN * Duo franco-écossais de blues-rock basé à Nancy. Le groupe propose des compositions authentiques dans une forme primitive (guitare, chant, harmonica et batterie) des mélodies et des textes rappelant l’essence même du blues associé à des rythmes visio donnent naissance à une musique profonde et puissante. https://boneyardmoan.bandcamp.com/ https://www.facebook.com/BoneyardMoan/?ref=page_internal *

vendredi 26 novembre – 21h30 à 23h30

* 3.96 KAFFE 46 place Saint-Louis, 57000 Metz Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Crédits :

