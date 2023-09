Dimanches en musique : la belle de Cadix 3 5 quai Amiral Sala Bayonne, 3 décembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

11h et 14h30

Carlos Medina (Luis Mariano), grande vedette de cinéma, quitte la Côte d’Azur pour tourner un film au sud de l’Espagne au milieu des dernières tribus gitanes qui gardent encore leurs traditions, leurs chants et leurs danses. Maria-Luisa (Carmen Sevilla), la plus belle des gitanes, est choisie pour être sa partenaire. Entre eux, le courant passe au grand désespoir de la fiancée de la vedette…

Le talent incomparable de Luis Mariano rayonne dans cette adaptation au cinéma de l’opérette éponyme..

3 5 quai Amiral Sala Cinéma l’Atalante

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



11 a.m. and 2:30 p.m

Movie star Carlos Medina (Luis Mariano) leaves the Côte d?Azur to shoot a film in southern Spain, among the last remaining gypsy tribes who still preserve their traditions, songs and dances. Maria-Luisa (Carmen Sevilla), the most beautiful of the gypsies, is chosen to be his partner. The two of them hit it off, much to the despair of the star’s fiancée?

Luis Mariano?s incomparable talent shines through in this film adaptation of the eponymous operetta.

11h y 14h30

Carlos Medina (Luis Mariano), una gran estrella de cine, deja la Costa Azul para rodar una película en el sur de España, entre las últimas tribus gitanas que aún conservan sus tradiciones, cantos y bailes. María Luisa (Carmen Sevilla), la más bella de las gitanas, es elegida para ser su pareja. Se llevan muy bien, para desesperación de la prometida de la estrella?

El incomparable talento de Luis Mariano brilla en esta adaptación cinematográfica de la opereta homónima.

11 Uhr und 14.30 Uhr

Carlos Medina (Luis Mariano), ein großer Filmstar, verlässt die Côte d’Azur, um in Südspanien einen Film zu drehen. Er lebt inmitten der letzten Zigeunerstämme, die noch ihre Traditionen, Lieder und Tänze pflegen. Maria-Luisa (Carmen Sevilla), die schönste der Zigeunerinnen, wird als seine Partnerin ausgewählt. Zwischen den beiden funkt es, zum Leidwesen der Verlobten des Stars

Luis Marianos unvergleichliches Talent zeigt sich in dieser Verfilmung der gleichnamigen Operette.

