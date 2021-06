Cassen Domaine Equiland CASSEN, Landes 3 2 1 Patissez Domaine Equiland Cassen Catégories d’évènement: CASSEN

du dimanche 8 août au dimanche 15 août à Domaine Equiland

Rendez-vous au Domaine equiland pour voyager chaque jour dans un nouveau pays et en découvrir une pâtisserie. tous les jours, tu réaliseras en petit groupe un excellent gâteau. Après la préparation, viendra le temps de la dégustation et les membres du groupe ayant le mieux réalisé leur desserts seront élus « Top Patissiers » du jour avant de remettre leur titre en jeu le lendemain. Tu pourras réaliser et goûter le pain perdu d’autrefois dans une maison du 19ème siècle. Nous irons au marché chercher des fruits pour faire de la confiture que tu ramèneras à la maison.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Domaine Equiland 1205 Route du Moulin 40380 cassen Cassen Landes

