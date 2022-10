3, 2, 1 Partez Compagnie Equivog

2023-10-21 – 2023-10-22 EUR Émile plaît aux petits, émerveille les grands. Émile est un clown blanc pour les moins de 8 ans.



Chronologie du quotidien où l’enfant retrouve le sien. Pourtant, le moindre geste est détourné, il étonne, amuse, fait rire sans jamais choquer. Magie de l’imaginaire. Les objets utilisés à contrario de leur usage, basculent dans une vie bien peu raisonnable. Sans jamais bêtifier, le clown prend l’enfant par la main et l’initie en douceur au spectacle vivant. Chronologie du quotidien où l’enfant retrouve le sien… dernière mise à jour : 2022-10-03 par

