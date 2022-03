3, 2, 1 : décollage ! Exploradôme, 28 avril 2022, Vitry-sur-Seine.

du jeudi 28 avril au mercredi 4 mai à Exploradôme

Lors de l’atelier les enfants découvrent comment propulser une fusée. Puis, en suivant une démarche expérimentale, ils essayent différents mélanges chimiques afin de faire décoller leurs fusées qu’ils ont préalablement construites avec des matériaux de récupération. Afin d’avancer le plus vite possible sur le plateau de jeux, les enfants doivent faire voler leurs fusées le plus loin possible et répondre à différentes questions concernant l’espace, l’astronomie et le ciel. Une fiche leur est distribuée à la fin de l’atelier pour qu’ils puissent reproduire les expériences chez eux en toute sécurité.

Réservation obligatoire, Tarif : 15€

Viens découvrir comment propulser une fusée avec différents mélanges chimiques pour la faire décoller et atterrir le plus loin possible !

Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne



