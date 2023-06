CONCERT DU KRAKEN CONSORT AU 3.14 3.14 Wine Café – 2 place du Marché Sarrebourg, 8 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Le Kraken Consort investit le 3.14 pour une session de musique irlandaise !

Les membres du Kraken Consort partagent un même goût pour les musiques de tradition orale et improvisées et souhaitaient pour ce pro- jet se joindre à des instrumentistes ayant une profonde expérience des musiques traditionnelles irlandaises, écossaises et bretonnes; des musiciens curieux et po- lymorphes, ouverts à de nombreux répertoires; à mettre ainsi en regard leurs vi- sions respectives, leur expérience, leurs technicités, leur couleur propre.

L’entrée est libre, la consommation est obligatoire.. Tout public

Samedi 2023-07-08 à 12:00:00 ; fin : 2023-07-08 14:00:00. EUR.

3.14 Wine Café – 2 place du Marché

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The Kraken Consort takes over 3.14 for a session of Irish music!

The members of the Kraken Consort share a taste for traditional oral and improvised music, and for this project they wanted to join forces with instrumentalists with in-depth experience of traditional Irish, Scottish and Breton music; musicians who are curious and polymorphous, open to a wide range of repertoires; and who can thus compare their respective vi- sions, their experience, their technical skills and their own colors.

Admission is free, consumption is compulsory.

¡El Kraken Consort toma el 3.14 para una sesión de música irlandesa!

Los miembros del Kraken Consort comparten el gusto por la música tradicional oral e improvisada, y para este proyecto han querido unir fuerzas con instrumentistas con una profunda experiencia de la música tradicional irlandesa, escocesa y bretona; músicos curiosos y polimorfos, abiertos a una amplia gama de repertorios; y comparar sus respectivas visiones, su experiencia, sus habilidades técnicas y sus colores distintivos.

La entrada es gratuita, pero las bebidas son obligatorias.

Das Kraken Consort erobert das 3.14 für eine Session mit irischer Musik!

Die Mitglieder des Kraken Consort haben eine gemeinsame Vorliebe für mündlich überlieferte und improvisierte Musik und wollten sich für dieses Projekt mit Instrumentalisten zusammentun, die eine tiefe Erfahrung mit traditioneller irischer, schottischer und bretonischer Musik haben; mit neugierigen und vielgestaltigen Musikern, die offen für zahlreiche Repertoires sind; und so ihre jeweilige Lebenseinstellung, ihre Erfahrung, ihre Technik und ihre eigene Farbe gegeneinander abwägen können.

Der Eintritt ist frei, der Verzehr ist obligatorisch.

Mise à jour le 2023-06-01 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG