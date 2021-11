Aulnoy-lez-Valenciennes Campus du Mont Houy Aulnoy-lez-Valenciennes, Nord 3 >1 Campus du Mont Houy Aulnoy-lez-Valenciennes Catégories d’évènement: Aulnoy-lez-Valenciennes

**3>1** **Frédéric Dumond, Johan Grzelczyk, Pascal Pesez** Les auteurs liront tout d’abord une sélection de textes issus de leur production personnelle avant de se réunir pour donner à entendre un extrait de « Quelque chose calme lutte ». Ce poème en 11 chants, écrit de concert en tressant leurs écritures, propose une étrange cosmogonie dans laquelle nature, culture, animaux humains et non humains se relient et redéfinissent notre manière d’être au monde. Le projet éditorial « Quelque chose calme lutte » fera l’objet d’une exposition à la bibliothèque universitaire du Mont-Houy du 24 février au 23 avril 2022. La performance éponyme sera quant à elle créée au Phénix, scène nationale de Valenciennes-pôle européen de création le 25 février 2022. frédéric dumond, johan grzelczyk, pascal pesez Campus du Mont Houy 59300 Aulnoy-Lez-Valenciennes Aulnoy-lez-Valenciennes Nord

