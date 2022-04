2X Trem Planete Eurre Eurre Catégories d’évènement: Drôme

Eurre

2X Trem Planete Eurre, 18 juin 2022, Eurre. 2X Trem Planete Place Michel Paulus Ecosite du Val de Drôme Eurre

2022-06-18 13:00:00 13:00:00 – 2022-06-19 13:00:00 13:00:00 Place Michel Paulus Ecosite du Val de Drôme

Eurre Drôme Eurre Un double triathlon XXL en moins de 24h réaliser par un athlète amateur pour sensibiliser le plus grand nombre au changement climatique :

– 7,6 km de natation

– 360 km de vélo

– 84 km de course à pied asso.defiplanete@ecomail.fr +33 6 27 99 08 31 https://2xtremplanete.fr/ Place Michel Paulus Ecosite du Val de Drôme Eurre

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Eurre Autres Lieu Eurre Adresse Place Michel Paulus Ecosite du Val de Drôme Ville Eurre lieuville Place Michel Paulus Ecosite du Val de Drôme Eurre Departement Drôme

Eurre Eurre Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eurre/

2X Trem Planete Eurre 2022-06-18 was last modified: by 2X Trem Planete Eurre Eurre 18 juin 2022 Drôme Eurre

Eurre Drôme