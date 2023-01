2TONNES Gignac, 4 février 2023, Gignac .

2TONNES

12 Boulevard Saint-Louis Gignac Hérault

2023-02-04 14:30:00 14:30:00 – 2023-02-04 17:30:00 17:30:00

Gignac

Hérault

Un atelier immersif pour simuler la réduction des émissions de gaz à effet de serre par personne de 10 à 2 tonnes équivalent CO2 par an. En 3 heures et en équipe, projetez-vous jusqu’à 2050, découvrez les leviers individuels et collectifs de la transition vers une société bas carbone, et identifiez le rôle que vous souhaitez y jouer !

Animée par Marie-Laure Daignières, avec le soutien de La Sauce.

