2tonnes Atelier à Agen « Héméra ». Héméra Agen l’Espace de coworking Agen, mercredi 10 avril 2024.

Quelles actions réaliser ? Lesquelles ont le plus d’impact ? Quel est mon rôle dans la transition écologique et sociale ?.

Venez le découvrir en participant à l’atelier.

Contenu de l’atelier

Face à l’urgence climatique, on se sait pas toujours comment agir Eco-gestes ou actions collectives ? Devenir flexitarien ou acheter de seconde main ? Rénover son logement ou se déplacer à vélo ? S’engager dans une association ou dans son travail ?.

Dans cet atelier, vous aurez pour mission de construire un scénario de transition, ensemble, afin de limiter le changement climatique à +1,5°C. Pour cela, vous vivrez en accéléré les 30 prochaines années et devrez choisir des actions individuelles et collectives à l’échelle du pays. Chaque action aura un impact sur vos émissions de gaz à effet de serre !.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

Héméra Agen l’Espace de coworking 35 Boulevard de la République

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement 2tonnes Atelier à Agen « Héméra ». Agen a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Destination Agen