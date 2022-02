2times#37 L’Argonaute, 25 février 2022, Orléans.

2times#37

L’Argonaute, le vendredi 25 février à 20:00

En première partie, on accueille Archal. Le duo est composé de Patrick (guitare et bruitages) et du dénommé Zébre (textes et voix). A eux deux ils décomposent les sons et le temps avec leurs quelques mots funambules posés sur des cordes de guitare. Puis c’est au tour de Nils’ Experience de s’approprier la scène de l’Argonaute ! Inspiré de Nils Holgersson de Selma Lagerlöf, le duo vous transporte dans un voyage électro-pop invitant à l’introspection. Un plongeon en eaux troubles où la lumière transformée par Nils se mue en une ombre envoûtante.

5€ Passe sanitaire et port du masque obligatoires

[Archal + Nils’ Experience]

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T23:00:00