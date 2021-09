Orléans L'Argonaute Loiret, Orléans 2TIMES#33 L’Argonaute Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

2TIMES#33 L’Argonaute, 15 octobre 2021, Orléans. 2TIMES#33

L’Argonaute, le vendredi 15 octobre à 20:00

L’Argonaute accueille son premier concert de la saison ! Pour l’occasion, le trio Autour de Vin sera là pour mettre l’ambiance en première partie avec ses chansons festives. Puis ce sera au tour de [Xameleon](https://www.facebook.com/Xameleonmuse) d’être sur scène avec son style décalé, à base de Pop. A partir de 20h00 PAF libre Pass sanitaire et port de masque obligatoire

PAF livre

[Autour du vin + XAMELEON] L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu L'Argonaute Adresse 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Ville Orléans lieuville L'Argonaute Orléans