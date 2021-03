2times#28 à distance [BULLE] Dans ton canapé, 19 mars 2021-19 mars 2021, Orléans.

2times#28 à distance [BULLE]

Dans ton canapé, le vendredi 19 mars à 20:00

On se retrouve le vendredi 19 mars pour notre 3ème concert à distance depuis l’Argonaute !

Cette fois-ci, on accueille Bulle, un duo composé de Florence à la contrebasse et violoncelle et Matthias à l’accordéon.

Tantôt brusque, tantôt douce, l’harmonie du violoncelle et de l’accordéon fusionne. Fermez les yeux, créez l’histoire que vous serez la/le seul(e) à rencontrer.

Le concert sera disponible sur [Youtube](https://www.youtube.com/channel/UCAncxUKB-0HKADI2KMFI05Q/featured), [Facebook](https://www.facebook.com/MusiqueetEquilibre45/) et [Instagram](https://www.instagram.com/musique_et_equilibre_/) à partir de 20h. Soyez au rendez-vous !

_Pour soutenir Musique et Équilibre et notre programmation, la culture et les artistes-musiciens, vous pouvez faire un don du montant de votre choix via_ [_HelloAsso_](http://extranet.fracama.org/extranet/(https://www.helloasso.com/associations/musique-et-equilibre-orleans/formulaires/1/widget))_._

_Merci pour votre générosité !_

A distance, gratuit

[BULLE] Accordéon / Violoncelle

Dans ton canapé 73 boulevard marie stuart Orléans



