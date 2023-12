LESSY PROMENADE GOURMANDE 2TER RUE DE LA COTE Lessy, 1 décembre 2023, Lessy.

Lessy,Moselle

Dans la lignée des traditionnelles fêtes Lessyliennes de l’avent, et pour célébrer l’entrée dans l’hiver, la 1ère Édition de Lessy Promenade Gourmande perpétuera l’accueil chaleureux des visiteurs au sein du village décoré, sous le concept festif de la marche gourmande.

A la tombée de la nuit, depuis la Maison des Associations, à travers une promenade de 2 kms jalonnée de lampions, les promeneurs petits et grands pourront :

– Admirer les maisons décorées et illuminées (fidèles à la tradition de décoration du village)

– Profiter du menu complet avec boissons à travers les 5 stands de dégustation

– Achever le circuit à la salle socio-culturelle pour un dessert bien mérité et au chaud

– Découvrir différentes animations musicales et visuelles sur le parcours

Inscriptions et renseignements auprès de Lessy Inter Associations : lessypromenadegourmande@gmail.com. Tout public

Samedi 2023-12-09 18:00:00 fin : 2023-12-09 23:00:00. 28 EUR.

2TER RUE DE LA COTE

Lessy 57160 Moselle Grand Est



In keeping with traditional Lessylian Advent festivities, and to celebrate the onset of winter, the 1st Edition of Lessy Promenade Gourmande will perpetuate the warm welcome extended to visitors to the decorated village, under the festive concept of the gourmet walk.

At dusk, starting at the Maison des Associations, visitors of all ages can enjoy a 2 km walk lined with lanterns:

– Admire the decorated and illuminated houses (in keeping with the village’s tradition of decoration)

– Enjoy a full menu with drinks from 5 tasting stands

– Finish the tour at the Salle Socio-Culturelle for a well-earned, warm dessert

– Enjoy a variety of musical and visual entertainment along the way

Registration and information from Lessy Inter Associations: lessypromenadegourmande@gmail.com

Siguiendo los pasos de las tradicionales fiestas de Adviento de Lessy, y para celebrar la llegada del invierno, la 1ª Promenade Gourmande de Lessy continuará la tradición de acoger calurosamente a los visitantes de la villa decorada con el concepto festivo de un paseo gastronómico.

Al anochecer, a partir de la Maison des Associations, los visitantes de todas las edades podrán participar en un paseo de 2 km bordeado de farolillos:

– Admire las casas decoradas e iluminadas (siguiendo la tradición de decorar el pueblo)

– Disfrutar de un menú completo con bebidas en los 5 puestos de degustación

– Termine el recorrido en la Salle Socio-Culturelle para tomar un merecido postre al calor de la terraza

– Diversas animaciones musicales y visuales a lo largo del recorrido

Inscripciones e información en Lessy Inter Asociaciones: lessypromenadegourmande@gmail.com

Ausgabe von Lessy Promenade Gourmande wird den herzlichen Empfang der Besucher im geschmückten Dorf unter dem festlichen Konzept eines Gourmet-Spaziergangs fortsetzen.

Bei Einbruch der Dunkelheit können große und kleine Besucher vom Maison des Associations aus auf einem 2 km langen, mit Lampions geschmückten Spaziergang die Stadt erkunden:

– Die geschmückten und beleuchteten Häuser bewundern (getreu der Tradition, das Dorf zu schmücken)

– Das komplette Menü mit Getränken an den 5 Verkostungsständen genießen

– Den Rundgang im soziokulturellen Saal für ein wohlverdientes und warmes Dessert abschließen

– Verschiedene musikalische und visuelle Animationen auf der Strecke entdecken

Anmeldungen und Informationen bei Lessy Inter Associations: lessypromenadegourmande@gmail.com

Mise à jour le 2023-11-27 par AGENCE INSPIRE METZ