Jegun (32) – Théâtre de rue – 50 min

(Création 2019) – jauge : 400 personnes TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 7 ANS Créé en 1978 sous le titre 2points0, ce solo performatif et controversé de Démétrio V. Œuvre prophétique qualifiée de non cohérente par une partie de la critique, échappe au sens tout en le créant.

Demetrio V., artiste androïde, déclare pouvoir intégrer quiconque souhaite pénétrer son univers.

Humour, tragédie et imposture se connectent à nos fils neuronaux. Handicap Moteur – Parking PMR – Navette PMR Compagnie Kiroul

