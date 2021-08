Saint-Ouen-l'Aumône NIL OBSTRAT Saint-Ouen-l'Aumône, Val-d'Oise 2points0 – “In girum imus nocte …” de la Cie KIROUL NIL OBSTRAT Saint-Ouen-l'Aumône Catégories d’évènement: Saint-Ouen-l'Aumône

2points0 ——– ### “In girum imus nocte…” Cie KIROUL Dans les ruines post-modernes d’une cité fantôme, à l’heure où l’avenir a pris la forme du passé, nourrir le lien avec un autre , fût-il un monstre, semble tout ce qui peut survivre au crépuscule des dieux. Dans le cadre de l’Eté Culturel 2021 en Ile de France

Gratuit – Tout public – Jauge limitée: réservation – Passe sanitaire

Solo performatif et controversé de Démétrio V., cette œuvre prophétique échappe au sens tout en le créant. Démétrio V., artiste androïde, nous propose son univers d’humour, de’ tragédie et imposture. NIL OBSTRAT 53 rue d’Epluches Saint-Ouen-l’Aumône Val-d’Oise

2021-09-04T22:00:00 2021-09-04T23:00:00

