2nd week-end de théâtre d'humour : Une d'Ouche d'Humour, 10 mars 2023, Barbirey-sur-Ouche

2023-03-10 – 2023-03-12

2 15 EUR Vendredi 10 mars :

– En soirée (20h30), nous accueillerons Mahaut Drama, dans « Drama Queen », https://www.billetreduc.com/299245/evt.htm),

Chroniqueuse sur Radio Nova et passionnée de politique, Mahaut a obtenu son bac écriture inclusive, spé féminisme. Après

avoir hanté les rues de Paris à la recherche d’afters pendant une décennie, c’est avec son cynisme pailleté qu’elle vous

apprendra à mener une vie de château low cost. Un manifeste d’amour, de féminisme et de fête pour tout public adulte. Samedi 11 mars :

– A partir de 12h, la troupe « le clou » animera un déj’impro sur le ton de l’humour tout public. – A 15h, Celia Bouhy dans « une femme peut en cacher une autre ». Célia se glisse, avec un humour décalé et une énergie

débordante, dans la peau de femmes aussi monstrueuses qu’attachantes. (https://www.billetreduc.com/search.htm?

ar=celia+bouy&type=3) – En soirée à 20h30, Mathieu Vannson jouera « Mimile », l’énergumène sûr de son charme qui décide de quitter sa campagne pour

monter « à la capitale ». ( https://www.billetreduc.com/308699/evt.htm). Dimanche 12 mars :

– A 10h30, David surprendra les petits et les grands au cours de tours de magie incroyables. – A 15h30, la troupe « les dodus dindons » (91) présentera son nouveau spectacle « Un temps de chien », une comédie sensible et drôle contre tous les préjugés. A chaque spectacle, la Farand’ouche vous proposera une petite restauration (planches de charcuterie locale et de crudités, petits fours salés et sucrés réalisés par le lycée hôtelier du Castel) ainsi que des vins et des boissons diverses.

Le tarif des spectacles varie entre 10€ – 15€ et 2€-5€ pour le spectacle de magie. Un pass 3 jours sera proposé à 45€. farandouche@gmail.com Barbirey-sur-Ouche

