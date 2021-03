Paris Lab 110 bis - Ministère de l'Education nationale Paris 2nd point d’étape avec le Policy lab de Sciences Po Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale, le mercredi 31 mars à 14:00

Second point d’étape avec le groupe d’étudiants devant répondre à la problématique suivante : Comment améliorer la prise en charge les victimes du harcèlement et du cyberharcèlement à l’Ecole, que cela concerne les enfants, les professeurs, ou leurs proches, et qu’ils soient harcelés, harceleurs ou témoins de harcèlement ? Plus d’informations sur l’Incubateur de Politiques Publiques de Sciences Po ici : [[https://www.sciencespo.fr/public/fr/laboratoire-dinnovations-publiques/incubateur-politiques-publiques.html](https://www.sciencespo.fr/public/fr/laboratoire-dinnovations-publiques/incubateur-politiques-publiques.html)](https://www.sciencespo.fr/public/fr/laboratoire-dinnovations-publiques/incubateur-politiques-publiques.html) Un aperçu de leurs travaux est disponible sur Twitter : [[https://twitter.com/lab110bis/status/1367137932319023112](https://twitter.com/lab110bis/status/1367137932319023112)](https://twitter.com/lab110bis/status/1367137932319023112) Echanges entre l’équipe du 110 bis et le groupe d’étudiants du défi « Lutte contre le cyberharcèlement ». Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale 54 rue de Bellechasse, 75007 Paris Paris Paris

2021-03-31T14:00:00 2021-03-31T15:30:00

