Le thème du Marché de la Céramique 2022 sera la Céramique utilitaire ou décorative tournée. Des professionnels de la céramique seront présents tout le week-end en même temps que le 1er Championnat de France des Tourneurs Potiers à Menton.

Entrée libre pour le public – Pour les exposants du marché : participation payante : 100 € pour les 2 jours

