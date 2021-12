Sceaux Faculté jean monnet (Droit,Économie,Gestion) - Université paris saclay Hauts-de-Seine, Sceaux 2ND CONGRÈS DU DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT – Une décennie critique pour le droit de l’environnement Faculté jean monnet (Droit,Économie,Gestion) – Université paris saclay Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

2ND CONGRÈS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT – Une décennie critique pour le droit de l'environnement Faculté jean monnet (Droit,Économie,Gestion) – Université paris saclay, 16 décembre 2021, Sceaux.

du jeudi 16 décembre au vendredi 17 décembre

Le droit est essentiel pour faire face aux menaces environnementales dues à la pollution, à la perte de biodiversité et à la crise climatique. Les lois environnementales ne sont cependant utiles que si elles sont effectivement appliquées. Les indicateurs juridiques fournissent dans cette optique des mécanismes pour évaluer l’impact du droit sur l’environnement naturel. Jeudi 16 décembre, les intervenants présenteront des indicateurs juridiques et exploreront leur efficacité dans le droit international, européen et national de l’environnement. Vendredi 17 décembre, les intervenants évalueront l’efficacité des conventions internationales et des objectifs de développement durable à travers ces indicateurs juridiques. Mesurer l’effectivité du droit de l’environnement par des indicateurs juridiques Faculté jean monnet (Droit,Économie,Gestion) – Université paris saclay 54 boulevard Desgranges 92 Sceaux Hauts-de-Seine

2021-12-16T08:45:00 2021-12-16T17:30:00;2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T17:30:00

