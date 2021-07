Pré-en-Pail-Saint-Samson L'Étinbulle Mayenne, Pré-en-Pail-Saint-Samson 2nd Championnat Familial de Tir au propulseur L’Étinbulle Pré-en-Pail-Saint-Samson Catégories d’évènement: Mayenne

Le championnat familial de tir au propulseur est de retour! Le seul championnat familial de tir au propulseur du nord Mayenne fait son retour. Venez tester votre habilité à la chasse préhistorique. Initiation au lancer au propulseur suivi pour les plus audacieux d’un championnat de tir au propulseur. Le parcours de 10 cibles à travers les bois vous mettra dans les conditions de la compétition européenne. Après la compétition, rester partager un pique-nique convivial au coin du feu (tiré du panier). À partir de 14 h, initiation au propulseur. 15 h à 19 h, championnat 19 h 00, remise des prix Repas partagé (chacun apporte son pique-nique) Buvette et goûter sur place

Prix libre

2nd Championnat Familial de Tir au propulseur
L'Étinbulle La Mellerie, 53140 Pré-en-Pail, France
Pré-en-Pail-Saint-Samson, Mayenne
Dimanche 22 août 2021

