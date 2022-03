2’M SCÈNE La Chapelle-Launay La Chapelle-Launay Catégories d’évènement: La Chapelle-Launay

2'M SCÈNE Salle de la Vallée 3 Rue de l'Ébaupin La Chapelle-Launay

2022-03-26 20:00:00 – 2022-03-26 23:00:00

La Chapelle-Launay Loire-Atlantique La Chapelle-Launay Un concours de chant (+ de 16 ans) en première partie suivi par un concert des 2’moiselles avant la remise des prix du concours.

L’objectif de cet événement est d’encourager les jeunes talents et leur permettre de découvrir la scène entourés par des professionnels du monde du spectacle. Venez nombreux encourager les talents et découvrir où redécouvrir les 2’Moiselles en deuxième partie de soirée. Venez assister au 1er concours de chant organisé par les 2’Moiselles avec le soutien d’Art!Zik. Encouragez de jeunes talents et profitez d’un concert en 2ème partie de soirée. Un concours de chant (+ de 16 ans) en première partie suivi par un concert des 2’moiselles avant la remise des prix du concours.

