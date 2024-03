2ième Critérium (championnat de France) de Boxe Éducative des policiers municipaux Gymnase Jacques Martinot Marmande, samedi 25 mai 2024.

2ième Critérium (championnat de France) de Boxe Éducative des policiers municipaux Gymnase Jacques Martinot Marmande Lot-et-Garonne

Ce championnat va permettre aux policiers/policières municipaux de France métropolitaine et outre-mer de représenter leur commune lors de cet événement.

Programme de cette journée

– 9h Début du 2ième critérium de Boxe Educative d’assaut des Polices Municipales.

– 12h ENTRACTE REPAS FOODS TRUCKS MATCHS EXHIBITIONS ÉCOLE DE BOXE (BOXING CLUB MARMANDAIS).

– 13h15 Reprise du Championnat de France de Boxe Educative d’assaut des Polices Municipales.

– 19h Fin des combats Remise des récompenses.

– 19h30 Gala de Boxe amateurs (10 combats).

– 21h30 Combat Professionnel.

A l’issue de cette journée et en partenariat avec le Boxing Club Marmandais un Gala de boxe anglaise (combats amateurs et professionnel) clôturera cette manifestation.

Restauration et buvette sur place. 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:00:00

fin : 2024-05-25

Gymnase Jacques Martinot 14 rue Jean Mermoz

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine aspmm@yahoo.com

