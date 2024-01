2HOLLIS LES ETOILES Paris, mardi 27 février 2024.

Dès son plus jeune âge, 2hollis a manifesté une affinité naturelle pour la musique, expérimentant différents genres et sons. S’inspirant de la scène musicale dynamique et diversifiée de la dernière décennie, il s’est lancé dans un voyage créatif qui l’a conduit à créer un son qui transcende les frontières traditionnelles des genres. À tout juste 20 ans, 2hollis a déjà attiré l’attention par son approche originale et sa créativité inégalée. Sa musique trouve un écho auprès d’une génération qui a soif d’innovation et d’authenticité. Alors qu’il continue à remodeler le paysage musical, 2hollis est à l’avant-garde d’une nouvelle ère dans l’industrie, prouvant que l’âge n’est pas une barrière à l’excellence artistique. Ce qui distingue 2hollis, ce n’est pas seulement sa capacité à incorporer magistralement des instruments électroniques et des mélodies pop accrocheuses, mais aussi son engagement en faveur de l’originalité. Chaque titre produit par 2hollis témoigne de sa volonté de créer quelque chose d’entièrement nouveau, en repoussant les limites de ce que l’on attend de lui. Avec un avenir prometteur et des concerts à guichets fermés aux États-Unis, 2hollis n’est pas seulement un artiste ; c’est un visionnaire qui laisse une marque indélébile sur le monde de la musique, ouvrant la voie à des sons et des visuels audacieux et originaux qui captivent le public et défient les attentes. En concert aux étoiles à Paris le 27 février 2024 !

Tarif : 25.20 – 25.20 euros.

Début : 2024-02-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75