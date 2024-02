2H32 Guise, vendredi 14 juin 2024.

Théâtre marathon et marionnette spectacle proposé par La chambre d'eau (Le Favril, 59) dans le cadre de ses Échappées

Zenash Gezmu était une marathonienne d’origine éthiopienne. Ce spectacle intitulé 2h32, comme le temps de sa meilleure performance s’inspire de son histoire, vraie, pour questionner le sens du courage, de l’effort, de l’endurance et de la persévérance.

Dans une première partie qui se rapproche de la biographie fictionnée, nous suivons sa dernière journée, elle qui court, encore et encore. Dans la seconde, nous entrons dans le domaine du poétique le lendemain de sa mort, des hommes et des femmes se mettent à courir, sans plus pouvoir s’arrêter…

Dans ce spectacle, nous sommes dans la tête du sportif, suivons les errances de sa pensée, la concentration mentale et la préparation du corps avant et pendant l’effort. Comme si nous y étions !

À partir de 15 ans

lieu théâtre du Familistère

durée 1 h 20

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:00:00

fin : 2024-06-14 21:30:00

Cité Familistère

Guise 02120 Aisne Hauts-de-France theatre@familistere.com

