2H POUR PRENDRE SOIN DE VOUS – Des clés faciles à réutiliser pour être mieux, vivre mieux

### Ateliers en visio : ### Atelier « Je me ressource ! » Une parenthèse de 2h pour vous poser, retrouver de l’énergie, des ressources. Des apports concrets pour améliorer votre qualité de vie (exercices de respiration, sollicitation des sens… à vivre assis ; des clés faciles à réutiliser pour être mieux, vivre mieux). ### Atelier « Je me crée des espaces de confort » Un voyage qui suit l’itinéraire des cinq éléments et mobilise vos sens, vos forces et vos potentiels. Des possibilités de vous créer une marge de manœuvre, d’action, dans votre quotidien ou lors de périodes mouvementées. **Au programme :** * **Je me ressource** Lundi 1/03 à 16h45, jeudi 25/03 à 18h30, samedi 24/04 à 9h45, vendredi 18/06 à 14h15 * **Je me crée des espaces de conforts** Mardi 04/05 à 18h30 Avec le soutien de Malakoff Humanis : **Gratuit pour les professionnels du soin, du médico-social, du social et de l’aide à domicile.**

