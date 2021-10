Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes 2h avec Matthias Groos et Gaëlle Bouilly – Compagnie 29×27 Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

2h avec Matthias Groos et Gaëlle Bouilly – Compagnie 29×27 Théâtre Francine Vasse, 8 avril 2022, Nantes. 2022-04-08

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : non Tarif unique 5€ Billetterie : billetterie.leslaboratoiresvivants.com 2H AVEC… ou sans mode d’emploi : plier, déplier, déployer, porter, déplacer, construire, dynamiser, effacer, remplir, exploser l’espace et l’objet. Et si votre corps, votre présence et votre environnement ne faisait qu’un ? Et s’il fallait monter votre kit mobilité avec une notice en chinois ? Alors quelle boussole, quel bon sens vous guiderait ? La Cie 29.27 propose de venir dialoguer avec un paysage mouvant. Il n’y a d’égards justes que les égards ajustés. PS : Les participants sont invités à venir avec une chanson en tête qu’ils peuvent fredonner. Pour les amateurs confirmés et les professionnels. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/2h-avec-matthias-groos-et-gaelle-bouilly/

