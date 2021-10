Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes 2h avec Gaël Rougegrez – GR Infini Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

2h avec Gaël Rougegrez – GR Infini Théâtre Francine Vasse, 2 février 2022, Nantes. 2022-02-02

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : non Tarif unique 5€ Billetterie : billetterie.leslaboratoiresvivants.com Lors des 2h AVEC, Gaël Rougegrez souhaite aborder les notions d’improvisation afin de guider les participants vers un travail introspectif du corps. Mettre le groupe en éveil, explorer l’imaginaire de chacun en lien avec son propre univers chorégraphique. Profiter aussi de ce moment pour libérer le mouvement dans l’espace, en portant une attention particulière au poids, au lâcher prise et à la qualité qui en découle. À destination des professionnels et amateurs confirmés. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/2h-avec-gael-rougegrez/

