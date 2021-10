Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes 2h avec Chloé Zamboni et Marie Viennot : La Ronde Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

2h avec Chloé Zamboni et Marie Viennot : La Ronde Théâtre Francine Vasse, 19 avril 2022, Nantes. 2022-04-19

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : non Tarif unique 5 € Réservation : billetterie.leslaboratoiresvivants.com Pour ce 2H AVEC, Chloé Zamboni et Marie Viennot, danseuses interprètes, proposent un temps de transmission d’outils et exercices issus des pratiques somatiques. Visitantes de ces pratiques, dans leur vie de tous les jours, elles se servent de ces méthodes pour bâtir les qualités de mouvements dansés de leur création MAGDALENA. À travers des expériences simples et des ateliers ludiques, ces 2H invitent à être dans le soin, dans le luxe du temps pour soi, et dans le plaisir de partager dans un second temps, son ressenti avec le groupe. Matériel conseillé d’amener : carnets de notes, crayons de couleurs et feutres. Tout Public. Ne nécessite aucun pré-requis physique particulier. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/2h-avec-chloe-zamboni-et-marie-viennot/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Francine Vasse Adresse 18 Rue Colbert Ville Nantes lieuville Théâtre Francine Vasse Nantes