2èmes Rencontres du livre féministe et lesbien des Pyrénées-Orientales Maison de la Catalanité Perpignan, vendredi 15 mars 2024.

2èmes Rencontres du livre féministe et lesbien des Pyrénées-Orientales Rencontres littéraires et culturelles organisées dans le cadre des semaines des droits des femmes 15 et 16 mars Maison de la Catalanité Cinéma: entrée payante, le reste gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T21:00:00+01:00 – 2024-03-15T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Dans le cadre des semaines des droits des femmes, le Centre LGBT+66 vous invite aux 2èmes rencontres du livre féministe et lesbien, les 15 et 16 mars 2024.

– Le 15 mars à 21h, au cinéma Le Castillet projection du film « les sentiers de l’oubli »

– Le 16 mars à la Maison de la Catalanité, de 9h à 19h : Ateliers « écriture » et « roman graphique », rencontres littéraires avec Anaïs Frantz autour de l’oeuvre de Violette Leduc, présentation de livres avec les Libariries Torcatis et Hybrid.

Maison de la Catalanité place joseph-Sébastien Pons Perpignan Perpignan Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lgbt66.fr/rencontres-du-livre-f%C3%A9ministe-et-lesbien »}]

Livre Lesbienne Féminisme Droits des Femmes

Centre LGBT+66