2ème week-end d’expérimentation Migné, samedi 24 février 2024.

2ème week-end d’expérimentation Migné Indre

Dimanche

Salon nouvelle gastronomie performative et artistique. Thème: Fausses ressemblances.

Week-end Créativité, expérimentation et dégustation

Découvrez 3 recettes chinoise, indonésienne et japonaise à base de riz et trois variations sur l’utilisation du riz gluant, rond et gluant rond.

Atelier Onigri Lemper: Apprenez à plier en triangle les Onigri, les feuilles de bananiers et les feuilles de lotus pour expérimenter la recette indonésienne Lemper à base de riz gluant.

Variation Kelinsi Agrémentation de Lemper avec du lapin bio de la ferme du Grand Baratte sous la direction de Romain, le lauréat du prix de l’édition 2023 du Salon de la Nouvelle Gastronomie Performative et Artistique.

Programmation du Week-end du 2 et 3 mars 2024 de 14h à 18h

Élection de la meilleure recette Élue spécialité Art et Terroir 2024

Venez déguster et partager avec les lauréats

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

15-17 Rue des Dames

Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire info.boucherie.art@gmail.com

