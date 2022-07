2ème vide-greniers estival Lampaul-Plouarzel Lampaul-Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Plouarzel

2ème vide-greniers estival Lampaul-Plouarzel, 21 août 2022, Lampaul-Plouarzel. 2ème vide-greniers estival

Parking du Kruguel, rue de la mairie Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère

2022-08-21 09:00:00 – 2022-08-21 17:00:00

Salle du Kruguel Parking du Kruguel, rue de la mairie

Lampaul-Plouarzel

Finistère Lampaul-Plouarzel 2ème vide-greniers en extérieur sur la place du Kruguel. Ouvert à tous les exposants. 6€ les 3 mètres pour les exposants.

Entrée gratuite pour le public, de 9h à 17h.

Environ 80 exposants.

Buvette et restauration sur place.

Organisation : comité d'animation de la mairie au 02 98 84 01 13 ou mairie@lampaul-plouarzel.fr

