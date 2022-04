2ème Vide ateliers d’artistes Saint-Uze Saint-Uze Catégories d’évènement: 26240

Saint-Uze

2ème Vide ateliers d’artistes Saint-Uze, 7 mai 2022, Saint-Uze. 2ème Vide ateliers d’artistes Saint-Uze

2022-05-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-07 18:00:00 18:00:00

Saint-Uze 26240 Matériels beaux arts, esquisses, dessins d’étude, toiles, aquarelles, sculptures, photographies… Venez admirer et acquérir l’œuvre qui embellira votre intérieur! mairie@saintuze.fr +33 4 75 03 25 96 http://www.saintuze.fr/ Saint-Uze

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: 26240, Saint-Uze Autres Lieu Saint-Uze Adresse Ville Saint-Uze lieuville Saint-Uze Departement 26240

Saint-Uze Saint-Uze 26240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-uze/

2ème Vide ateliers d’artistes Saint-Uze 2022-05-07 was last modified: by 2ème Vide ateliers d’artistes Saint-Uze Saint-Uze 7 mai 2022 26240 Saint-Uze

Saint-Uze 26240