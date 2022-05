2ème Trail deus clabetous, 14 août 2022, .

2ème Trail deus clabetous

2022-08-14 – 2022-08-14

La 2ème édition du Trail deus clabetous est de retour avec au programme :

Deux itinéraires seront proposées pour l’occasion : 11 km et 720 mètres de dénivelé positif et 17 km et 1020 m de dénivelé positif.

La remise des dossards s’effectue à 8h avec des départs échelonnés de 9h à 10h.

La 2ème édition du Trail deus clabetous est de retour avec au programme :

Deux itinéraires seront proposées pour l’occasion : 11 km et 720 mètres de dénivelé positif et 17 km et 1020 m de dénivelé positif.

La remise des dossards s’effectue à 8h avec des départs échelonnés de 9h à 10h.

La 2ème édition du Trail deus clabetous est de retour avec au programme :

Deux itinéraires seront proposées pour l’occasion : 11 km et 720 mètres de dénivelé positif et 17 km et 1020 m de dénivelé positif.

La remise des dossards s’effectue à 8h avec des départs échelonnés de 9h à 10h.

dernière mise à jour : 2022-05-07 par