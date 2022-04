2ème Trail des Troglodytes Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Drôme

2ème Trail des Troglodytes Châteauneuf-sur-Isère, 8 mai 2022

2022-05-08 09:00:00

Châteauneuf-sur-Isère Drôme Châteauneuf-sur-Isère EUR Venez soutenir les coureurs et les marcheurs.

2 parcours: 9 ou 14Kms – Marche 9Km – Course enfants



Par la même occasion, nous avons choisi de soutenir cette année encore, l’Association Vaincre la Mucoviscidose. traildestroglodytes@gmail.com https://www.traildestroglodytes.fr/ Route de Valence Gymnase Châteauneuf-sur-Isère

