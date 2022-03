2ème tour cycliste du Carmausin Ségala – Coupe de France Juniors (17-18 ans) Carmaux Carmaux Catégories d’évènement: Carmaux

2ème tour cycliste du Carmausin Ségala – Coupe de France Juniors (17-18 ans) Carmaux, 8 juillet 2022, Carmaux.

2ème étape : Le Garric – Carmaux
1ère étape : Cap'Découverte – Cagnac les Mines

2022-07-08 – 2022-07-10

Carmaux Tarn Carmaux Le Ségala Cyclisme Organisation organise la 4ème manche de la Coupe de France Juniors.



1ère étape : Contre la montre individuel



2ème étape : Course en ligne tourcarmausinsegala@gmail.com +33 6 43 71 27 23 https://www.tourcarmausinsegala.com/ 2ème étape : Le Garric – Carmaux 1ère étape : Cap’Découverte – Cagnac les Mines Carmaux

Lieu Carmaux
Adresse 2ème étape : Le Garric - Carmaux 1ère étape : Cap'Découverte - Cagnac les Mines
Ville Carmaux
Departement Tarn

