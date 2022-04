2ème Soirée de Compétition – Dinard Comedy Festival Dinard, 29 avril 2022, Dinard.

2ème Soirée de Compétition – Dinard Comedy Festival Palais des arts et du festival 2 Boulevard Wilson Dinard

2022-04-29 20:15:00 – 2022-04-29 Palais des arts et du festival 2 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard

Voici les quatre artistes de la seconde soirée de Compétition à entrer dans la danse. Chacun présentera un extrait de 20 minutes de son spectacle.

Sans aucun doute l’un des moments les plus attendus du festival. Beaucoup s’y sont révélés, d’autres ont éclatés quelques temps après auprès du grand public.

Vous aurez la chance de découvrir ici à Dinard les nouveaux talents de l’humour, les incontournables et vedettes de demain..!

Qui succèdera cette année au riche palmarès du Dinard Comedy Festival ?

Un Violet d’Or et un Violet d’Argent remis par notre Jury et au public de voter et de remettre son Violet…

Avec : Léa Crevon, Thibaud Agoston, Lisa Perrio, Lisa Perrio.

Plein tarif : 20€, tarif réduit 17€.

Billetterie dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude et en ligne.

Vendredi 29 Avril 2022 – 20h15 – Palais des arts et du festival

edr2008@gmail.com http://dinard-comedy-festival.fr/deuxieme-soiree-de-competition-dinard-comedy-festival

Palais des arts et du festival 2 Boulevard Wilson Dinard

dernière mise à jour : 2022-04-20 par