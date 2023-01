2EME SALON DU VINYLE ET DE LA MUSIQUE Agde Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault EUR 2 2 Après le succès de la première édition, le Salon du Vinyle et de la Musique revient dans les bacs les 25 et 26 mars 2023. LE rendez-vous des passionnés de musique gravé sur micro Sillon, 33T, 45T ou autre support, de quoi contenter les mélomanes.

La bourse aux vinyles d’Agde c’est aussi des concerts, des dj sets, de la friperie, des apéros dinette et autres surprises. Comme l’an passé une partie des bénéfices sera reversé à l’association caritative « Earth Citizen Club ». > Informations : 06.61.36.25.58 Bourse aux vinyles, rencontre-dédicaces, concerts et DJ sets avec buvette et petite restauration. +33 6 61 36 25 58 https://joycecousseinssmith.wixsite.com/leballondubonheur/projects Agde

