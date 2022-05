2ème salon du livre historique et patrimonial Héronchelles Héronchelles Catégories d’évènement: Héronchelles

Héronchelles Seine-Maritime Héronchelles 2e Salon du livre d’Héronchelles – 28 et 29 mai 2022. Un joli écrin de verdure, de belles structures architecturales, un joli cours d’eau, un lieu calme suffisamment éloigné de la route pour en profiter pleinement. L’endroit invite au rêve, mais aussi à la lecture. Cela tombe plutôt bien puisque l’association “Les Choucas Livres”, en partenariat avec “Héronchelles en fêtes”, y organise son 2e Salon du livre, samedi 28 et dimanche 29 mai 2022. Fort du succès du premier rendez-vous organisé en septembre 2021 dans la salle des fêtes d’Héronchelles, ce Salon à taille humaine (c’est une volonté des organisateurs) ne regroupe chaque jour que 20 auteurs au maximum. Ils représentent tous les styles, allant du polar à la BD, du thriller au livre jeunesse, de l’histoire à la parodie. Tous ont un point commun, ils ont une attache avec la Normandie. Cette année, les organisateurs développent leur Salon en y multipliant les entrées : Conférences le samedi à 14h30 et à 15h30, des lectures le samedi à 16 heures, un atelier d’écriture animé par Pierre Thiry dimanche à 11 heures, une lecture théâtrale assurée par Guy Lemonnier dimanche à 15 heures, une pièce de théâtre jouée par Les Amis de Flaubert le dimanche à 16 heures. Une tombola est organisée sur les deux jours (des places de spectacle, des livres, des bons d’achat sont à remporter tous les jours). Entrée libre – Buvette sur place. 2e Salon du livre d’Héronchelles – 28 et 29 mai 2022. Un joli écrin de verdure, de belles structures architecturales, un joli cours d’eau, un lieu calme suffisamment éloigné de la route pour en profiter pleinement. L’endroit invite au rêve, mais… +33 6 59 08 07 21 2e Salon du livre d’Héronchelles – 28 et 29 mai 2022. Un joli écrin de verdure, de belles structures architecturales, un joli cours d’eau, un lieu calme suffisamment éloigné de la route pour en profiter pleinement. L’endroit invite au rêve, mais aussi à la lecture. Cela tombe plutôt bien puisque l’association “Les Choucas Livres”, en partenariat avec “Héronchelles en fêtes”, y organise son 2e Salon du livre, samedi 28 et dimanche 29 mai 2022. Fort du succès du premier rendez-vous organisé en septembre 2021 dans la salle des fêtes d’Héronchelles, ce Salon à taille humaine (c’est une volonté des organisateurs) ne regroupe chaque jour que 20 auteurs au maximum. Ils représentent tous les styles, allant du polar à la BD, du thriller au livre jeunesse, de l’histoire à la parodie. Tous ont un point commun, ils ont une attache avec la Normandie. Cette année, les organisateurs développent leur Salon en y multipliant les entrées : Conférences le samedi à 14h30 et à 15h30, des lectures le samedi à 16 heures, un atelier d’écriture animé par Pierre Thiry dimanche à 11 heures, une lecture théâtrale assurée par Guy Lemonnier dimanche à 15 heures, une pièce de théâtre jouée par Les Amis de Flaubert le dimanche à 16 heures. Une tombola est organisée sur les deux jours (des places de spectacle, des livres, des bons d’achat sont à remporter tous les jours). Entrée libre – Buvette sur place. Héronchelles

