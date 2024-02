2ème Salon du Livre de Poésie, et marché de l’Art Villefranche-de-Rouergue, samedi 22 juin 2024.

2ème Salon du Livre de Poésie, et marché de l’Art Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Le Salon du Livre de Poésie aura lieu le dimanche 23 juin, le marché de l’Art aura lieu les 22 et 23 juin sous la Halle à Villefranche de Rouergue.

OUVERTURE DES CANDIDATURES

Vous êtes poète, édité(e) ou auto-édité(e)ou artiste, rendez-vous dès à présent et jusqu’au 15 juin 2024, en fonction des places disponibles, à l’adresse suivante pour soumettre votre candidature et demander le bulletin d’inscription paroles.vives12@gmail.com ou en MP. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-23

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie paroles.vives12@gmail.com

