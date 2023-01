2ème SALON DU BIEN-ETRE Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Sausset-les-Pins

2ème SALON DU BIEN-ETRE Sausset-les-Pins, 18 février 2023, Sausset-les-Pins . 2ème SALON DU BIEN-ETRE Avenue de la gare Salle des arts Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Salle des arts Avenue de la gare

2023-02-18 09:30:00 09:30:00 – 2023-02-18 18:30:00 18:30:00

Salle des arts Avenue de la gare

Sausset-les-Pins

Bouches-du-Rhône Au programme :

Réflexologie, Naturopathe, Sophrologie, Massages, Hypnose, Voyance, Conférences et Ateliers.

Avec la participation de l’association créa events. Ce salon bien-être, santé et nature, se veut à la taille humaine, chaleureux et authentique. sda@saussetlespins.fr +33 4 42 44 58 44 Salle des arts Avenue de la gare Sausset-les-Pins

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Sausset-les-Pins Autres Lieu Sausset-les-Pins Adresse Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Salle des arts Avenue de la gare Ville Sausset-les-Pins lieuville Salle des arts Avenue de la gare Sausset-les-Pins Departement Bouches-du-Rhône

2ème SALON DU BIEN-ETRE Sausset-les-Pins 2023-02-18 was last modified: by 2ème SALON DU BIEN-ETRE Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 18 février 2023 Avenue de la gare salle des arts Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône